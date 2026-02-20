松屋フーズが展開するとんかつ専門店「松のや」は、2月25日午後3時から「牛サーロインかつ定食」を発売する。販売は店内飲食限定。松のや専門店および松のや・マイカリー食堂併設店で取り扱う。■販売ラインアップ（価格は税込）・“牛”サーロインかつ定食1,390円・単品“牛”サーロインかつ1,150円【画像はこちら】松のや「牛サーロインかつ定食」「“牛”サーロインかつ」は、豪州産サーロインの1枚肉を使用。中心部を絶妙