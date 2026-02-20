◆第７０回阪急杯・Ｇ３（２月２１日、阪神競馬場・芝１４００メートル）＝枠順決定出走馬１８頭の枠順が２月２０日、決定した。５戦４勝、２着１回で重賞初挑戦のディアナザール（牡４歳、栗東・斉藤崇厩舎、父ロードカナロア）は４枠８番に決定した。前走の睦月賞で２着のマイネルチケット（牡４歳、栗東・宮徹厩舎、父ダノンバラード）は５枠９番。その睦月賞で逃げ切ったレイベリング（牡６歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父フ