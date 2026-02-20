巨人の新外国人スペンサー・ハワード投手が２０日、那覇キャンプでブルペン入りした。走者を想定したセットポジションも交えながら力強い球を投げ込んだ。途中、ブルペン捕手に「何球ですか？」と日本語で質問。「１９球です！」との返答にうなずいた。昨年は楽天で９登板５勝１敗、防御率２・２２。今季は先発候補として期待されている。