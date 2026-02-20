あなたは読めますか？突然ですが、「鴨居」という漢字読めますか？家の中にある身近な部分を指す言葉ですが、漢字で書かれると意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かもい」でした！鴨居とは、和室の障子や襖などの引き戸を立てるために、開口部の上部に取り付けられた、溝のある横木のことを意味します。対になる下部の横木は「敷居（しきい）」と呼ばれます。例文としては、背の高い客人が部屋に入