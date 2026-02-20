あなたは読めますか？突然ですが、「呆気」という漢字読めますか？日常会話でもよく使われるフレーズの一部ですが、漢字で書かれると意外とピンとこないかもしれません。気になる正解は……「あっけ」でした！呆気とは、意外な出来事に驚き、あきれ果てて、言葉が出なくなったり心が奪われたりする様子を意味します。「呆れる（あきれる）」という漢字が使われている通り、予想外の事態に思考が止まってしまうような状態を指します