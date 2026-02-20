浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は3日目を迎えた。初日6Rで落車（落因）し、永井大介（他落）の落車を招いて2日目は罰則休となった浅倉樹良（26＝伊勢崎）。3日目3Rで戦線復帰だ。落車後は、さまざまな思いが心を駆け巡った。「永井さんにケガがなくて良かった。そして2日目2着でホッとした。皆さんから優しさをいただいたし、それには走りで応えるしかない。今、持てる力を出し切って、引き出しの中にある