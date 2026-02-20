【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は１９日、米ボーイングの宇宙船「スターライナー」が２０２４年６月に行った飛行試験について、ＮＡＳＡの事故区分で最も重大な「タイプＡ」に認定したとする報告書を発表した。犠牲者は出なかったが、飛行の制御ができなくなり飛行士を危険にさらしたことを問題視し、有人宇宙飛行の安全基準に違反したと断定した。スターライナーは米飛行士２人を乗せて国際宇宙ステーショ