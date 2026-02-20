iPS細胞を使った再生医療製品の製造・販売が条件期限付きで了承されたことを受け、きょう、上野厚生労働大臣は「早ければ3月上旬にも承認に至る見込み」と明かしました。iPS細胞は神経や筋肉などの細胞に変化できることから、細胞の機能を再生させることが期待されています。厚労省の専門部会はきのう、iPS細胞を使った心臓病とパーキンソン病の2つの再生医療製品について、7年以内に有効性を検証するなどとした条件をつけて製造・