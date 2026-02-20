警察庁と神奈川県警は20日、交通取り締まり不正に関与したなどとして、第2交通機動隊の巡査部長ら計19人を懲戒免職などの処分、退職者5人を処分相当とすると決めた。県警は虚偽有印公文書作成・同行使容疑でうち7人を書類送検した。