神奈川県警は20日、第2交通機動隊の巡査部長らが速度違反の取り締まりなどでうその書類を作成したとして、関与した違反2716件を取り消し、納付済みの反則金約3457万円を還付すると公表した。対象者は38都道府県に及ぶ見込み。