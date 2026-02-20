ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、各地で競技が行われた。スピードスケート男子１５００メートルは、山田和哉（ウェルネット）が１分４５秒５３で１２位だった。野々村太陽（博慈会）は１８位、蟻戸一永（ウェルネット）は２６位。寧忠岩（中国）が五輪新記録の１分４１秒９８で金メダル。５００メートル、１０００メートルとの３冠を狙ったジョーダン・ストルツ（米）は２位だった。左でん部痛めるも意地山田は団体