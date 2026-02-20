木村拓哉（53）が、19日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。レギュラーの女性タレントたちを興奮させた。冒頭、指原莉乃（33）が「超、超スペシャルゲスト、この方です」と木村をスタジオに招き入れた。23年6月以来の2度目の出演に、いとうあさこ(55)が「そんなことがあるんですね」、ファーストサマーウイカ（35）が「会いたくなったとかですか？」と呼吸を乱し気味に聞くなど、女性陣は舞い上がった様