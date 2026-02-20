「残酷な天使のテーゼ」や「淋しい熱帯魚」などのヒットソングを手がけたことで知られる作詞家の及川眠子氏が20日、X（旧ツイッター）を更新。山下達郎のバンド参加や、中森明菜の87年の大ヒット曲「DESIRE−情熱−」を編曲したことで知られる、ギタリスト椎名和夫さんの訃報を受け、追悼した。及川氏は、椎名さんの訃報記事を引用し「ギタリストの椎名和夫さんが亡くなった」と言及。「椎名さんとは一緒に仕事をした記憶はなく（