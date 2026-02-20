現代では、「価値」が数字や他者評価によって決められる場面が少なくありません。SNSの「いいね」の数や口コミ評価など、見知らぬ他人が作った物差しに自分を合わせることが、世間的には”正解”とされがちです。hitujiさん作の漫画『眩しくて、もう何も見えない』は、そんな現代的な価値観のすれ違いが切ない恋愛を通して描かれています。【漫画】『眩しくて、もう何も見えない』（全編を読む）物語は、主人公・鳴尾が職場の同僚