22年目の進化遂げたトヨタ「ハイエース ワゴン」2026年1月13日、トヨタは「ハイエース ワゴン」の一部改良モデルを発表しました。安全装備の強化を中心に機能面も見直され、販売店だけでなくユーザーからも早い段階で関心が集まっています。ハイエースは、1967年の初代登場以来、商用車の定番として長く支持されてきました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「“10人乗り”ハイエース」です！ 画像を見る（80枚）現行