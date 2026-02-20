走行姿が初公開、公道デビュー間近のヴェルファイア セダン2026年2月19日、日本自動車大学校（NATS）成田校のカスタマイズ科を率いる深沢知義学科長が、自身のX（旧Twitter）を更新しました。「学校内のテストコースにてヴェルファイアセダンの試運転。公道走行前にチェックです」というコメントとともに投稿されたのは、ナンバーを取得したばかりの「ヴェルファイア セダン」が校内コースを軽快に周回する動画です。【画像】超