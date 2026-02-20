静岡県に住む10代の女子中学生を未成年と知りながら東京都まで連れ出したとして、21歳の大学生の男が逮捕されました。 未成年者誘拐の疑いで現行犯逮捕されたのは、東京都小平市に住む大学生の男（21）です。 警察によりますと、男はSNSサイトで知り合った県東部に住む女子中学生が未成年であることを知りながら言葉巧みに誘い出し、2月15日頃から19日午後3時頃までの間、東京都小平市まで連れ出して誘拐した疑いが持たれていま