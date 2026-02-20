＜ジェネシス招待 初日◇19日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇7383ヤード・パー71＞タイガー・ウッズ（米国）がホストを務めるシグネチャー・イベントが19日に開幕。第1ラウンドは大雨の影響で一時3時間近く中断し、その影響でサスペンデッドになった。〈連続写真〉タテ振りからヨコ振りに変化！ 松山英樹のスイングをプロコーチが解説日本勢は、2024年大会覇者の松山英樹と、3戦連続トップ10中の久常涼が出場。松山は4バーディ