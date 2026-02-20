俳優の内山理名（44）が「少しだけママ業脱出」とつづった自撮りショットや、“ご機嫌になる”という朝食を公開した。【映像】内山理名、生まれたばかりの我が子＆愛妻料理2021年11月に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月10日に第1子出産を報告した内山。Instagramでは、「舞台中期間限定」とつづった愛妻弁当や2人分の料理が並ぶ食卓、「小さい足」と紹介した子どもの写真など、仲むつまじい家族との日常を発信している