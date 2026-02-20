警視庁によると、恋愛感情に乗じて高額な飲食をさせる「色恋営業」をしたとして、東京都公安委員会が20日までに、風営法に基づき東京・歌舞伎町のホストクラブ2店舗に営業の是正を求める行政処分を出した。こうした処分は全国初。