【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第１４日の１９日、フィギュアスケートの女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（２５）（シスメックス）が合計２２４・９０点で銀メダルに輝いた。初出場でＳＰ首位の中井亜美（１７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅。坂本は２０２２年北京大会の銅に続くメダルで、フィギュア女子で日本勢２人が表彰台に立つのは初めて。今大会の日本