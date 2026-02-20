アメリカのトランプ大統領は19日、宇宙人やUFO（＝未確認飛行物体）などに関する文書を特定し、公開するようヘグセス国防長官らに指示したことを明らかにしました。アメリカのトランプ大統領は19日、SNSで、ヘグセス国防長官や関連機関に対し「宇宙人や地球外生命体、UFOに関する政府の文書を特定し公開するよう指示した」と投稿しました。理由についてトランプ氏は、ものすごい関心が寄せられているからだとしています。14日には