MTB Enjoy Ride 実行委員会は、マウンテンバイク(MTB)初心者やファミリー層を対象としたイベント「MTB Enjoy Ride in プラザ阪下 Supported by SHIMANO」を4月4日に開催すると発表した。会場は大阪府河内長野市の「プラザ阪下」で、特別協賛としてシマノセールスが参加する。「MTB Enjoy Ride in プラザ阪下 Supported by SHIMANO」近年のアウトドア需要の高まりを背景に、MTBを購入する層は増えているものの、「どこで走ればいい