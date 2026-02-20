俳優の木村拓哉さん（53）が2026年2月15日、自身のインスタグラムを更新し、バイクに乗るショットを披露した。「さんタクで作って貰ったバキバキのデニム」木村さんは、「気温が上がってくれると、走らせたくなったりします...」といい、デニムコーデでバイクに乗る姿を投稿。「さんタクで作って貰ったバキバキのデニムも、だいぶ馴染んできてくれましたぁ〜！」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、サングラスを