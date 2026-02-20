心と体を繋ぐ自律神経とは？生命維持のために重要な神経 生命維持のため24時間働く自律神経 私たちの体にある無数の神経は、大きく中枢神経と末梢神経に分けることができます。中枢神経は脳と脊髄で構成され、全身に指令を送る神経系統の中心的役割を担います。一方、末梢神経は、体中に張り巡らされた情報伝達のネットワークで、自分の意志でコントロール可能な体性神経（運動神経・感覚神経）と、私たちの意志に関