漢方ダイエットをスタートする前に知っておきたい食行動と漢方薬の基本ポイントとは？ 食行動の取り組み 家に余分な食品を置かないようにし、必要なものを必要量だけ、その都度買うこと。その日に買うと、食品の栄養価も高くなります。 朝食は必ず食べ、昼食は活動に合わせて量を調整、夕食は糖質を控えて少なめに。朝昼は多めのたんぱく質と適量の糖質を摂ります。 お腹が空いたな、と感じてから、食事をスタート