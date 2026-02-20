2025年3月に岡山市南区で発生した山火事 2025年3月、岡山市南区で発生した大規模な山火事から間もなく1年。岡山市は、市民に山火事予防の大切さや火災の怖さをを知ってもらおうと、3月2日からパネル展を開催します。 2025年3月の山火事では、岡山県で過去最大規模の約486haが焼けました。 パネル展では、当時の延焼状況や消火活動の緊迫した現場を伝える写真や消火活動中に焼けたホースなどの資料が展示されます。