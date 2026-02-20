さりげなく真似して親近感をアップする 同調行動で相手の心をつかむ 「感じのいい人」はどんなシーンでも得をします。感じのよさは、自分ではなく相手が決めること。本性や心の中はどうであれ、相手に「感じがいい」と思わせればＯＫです。そして、感じのいい振る舞いというのは案外たやすくできるもの。最強の方法は、さりげなく相手の振る舞いを真似ることです。 これはミラーリング効果、同調行動などと言わ