かがわマラソン2026 ３月15日に開催されるかがわマラソン2026で、沿道からランナーを全力で応援する「かがわ盛り上げ隊」が19日発表されました。 ダンス・音楽・演劇・殺陣・獅子舞など18団体です。 讃岐獅子舞保存会／ヴィスポことひら／S. Dance Group／農業経営高校拓心太鼓部／Happiness Bee／綾川中学校吹奏楽部／レオマリゾート／せとカラ／でこぼこバディーズDBB／Sister & ESS／爆裂娘／讃