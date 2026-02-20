ユニバーサルIEM「STELLA」 アユートは、Astell&KernとVOLK AUDIOがコラボした限定生産のユニバーサルIEM「STELLA」を2月28日に発売する。価格は660,000円。 Astell&KernとVOLK AUDIOが初コラボしたイヤフォン。「音の真実を追求するという単一の理念に導かれた三つの分野の結晶」とされており、Astell&Kernは現代工学の精密さを体現、VOLK AUDIOはデザインと音響形態の構造を定義。そしてマ