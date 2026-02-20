ドル全面高、タカ派議事録やFRB高官発言受けドル円155.30円 ドル全面高、ドル円は155.30円をつけている。先日のFOMC「タカ派」議事録やFRB高官の発言を受けたドル買いが再開。 これまで大幅利下げを主張してきたミランFRB理事が今年の利下げ回数が従来の想定よりも少なくなるとの見方を示している。 サンフランシスコ連銀総裁は昨年の累計75bp利下げを受けて金融政策は現在「良好な状態」にあると指摘。インフレはさら