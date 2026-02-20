NZ中銀チーフエコノミスト利上げに関して中銀は軽率な行動はとらない コンウェイNZ中銀チーフエコノミストは、インフレが冷え込むとの見通しを踏まえるとNZ中銀は利上げに関しては慎重だ、軽率な行動はとらないと述べた。 インフレが中銀目標範囲（1％-3%）の下限を突き抜けることは望んでいない。早期にブレーキをかければリスクが生じるだろう。