NZドル急落チーフエコノミスト「軽率な引き上げ」は行わない NZドルが急落、対ドルで0.4%安。豪ドルも連れ安。NZドル売り・ドル買いが他の通貨にも波及している。 NZ中銀チーフエコノミストは金融政策に関して「軽率な引き上げ」は行わない、NZ中銀は利上げに関して慎重だと語った。 インフレが冷え込むとの見通しを踏まえるとNZ中銀は利上げに関しては慎重だ、軽率な行動はとらない。インフレが中銀目標範