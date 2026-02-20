「SMT1.3」カラーは2色展開 MUSINは、SHANLINGのハイエンド・デスクトップストリーミングトランスポーター「SMT1.3」を2月27日に発売する。価格は138,600円。 メイン制御チップは、Rockchip 64bit「ARM Cortex-A55プロセッサー」を搭載。豊富なデジタル出力と、Android 12をベースにカスタムしたOSを備える。 Apple Music、Spotify、Amazon Music、Qobuzなどのストリーミン