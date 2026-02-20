上達したヘブンの日本語NHK連続テレビ小説『ばけばけ』も、第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」（2月16日〜20日放送）から舞台は熊本に移った。レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は松江で1年3カ月弱をすごしたのち、第五高等中学校（現・熊本大学）の英語教師に転出。妻の松野トキ（郄石あかり）、その養父母の司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）らとともに、松江から転居した。【写真を見る】ミニスカートから“生