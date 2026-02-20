サッカー欧州リーグ（ＥＬ）は１９日、各地で決勝トーナメント進出を懸けたホームアンドアウェー方式のプレーオフ第１戦が行われ、ゲンク（ベルギー）の日本代表ＦＷ伊東純也は、アウェーのディナモ・ザグレブ（クロアチア）戦で後半２５分まで出場し、チームは３―１で先勝した。また同ＦＷ前田大然、ＭＦ旗手怜央が所属するセルティック（スコットランド）は、ホームでシュツットガルト（ドイツ）に１―４で敗れた。先発した