◆米男子プロゴルフツアージェネシス招待第１日（１９日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝７３８３ヤード、パー７１）米ツアー８２勝のタイガー・ウッズがホストを務めるシグニチャーイベント（昇格大会）の第１ラウンドが行われ、悪天候による競技中断を経て日没サスペンデッドとなった。順位は全て暫定。２０２４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、２ボギーで２アンダーの６９で回り、首位と４打差の暫