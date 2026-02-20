人気コスプレイヤーえなこが20日までに自身のインスタグラムを更新。ロングヘアでベットで寝そべっているショットを公開した。「また髪の毛伸ばそうかな」とつづり、ロングヘアでベッドにうつぶせになっている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「えなこ姫はロングもたまらなく似合う」「色っぽい」「可愛いわ！」「何をしても可愛いしんよ」「髪の長いの、新鮮」「ショート派！」などの声が寄せられている。