【ニューヨーク＝木瀬武】米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムの２０２５年の年間売上高が米小売り大手ウォルマートを上回り、初めて世界首位となった。米メディアによると、首位交代は１３年ぶり。ウォルマートが１９日発表した２６年１月期決算の売上高は前期比４・７％増の７１３１億ドル（約１１０兆円）となり、発表済みのアマゾンの７１６９億ドル（２５年１２月期）を下回った。１６年以降の１０年間でアマゾンの売