【SVリーグ】ヴィクトリーナ姫路 3 - 0 東レアローズ滋賀（2月15日・女子第16節）【映像】「かわいいだけ」じゃない渾身の“るいパンチ”「かわいいだけじゃだめですか？」のフレーズで知られる人気選手が見せた、泥臭くも執念に満ちた“一撃”にチームとファンが興奮。絶体絶命のピンチで繰り出した咄嗟のパンチに「絶対に落とさない執念」「凄すぎる」と驚きの声が上がっている。第2セット開始直後、0-0の場面だった。ヴィ