【ヤングガンガン 2026 No.05】 2月20日 発売 価格：440円 「ヤングガンガン 2026 No.05」書影はAmazonより 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは雑誌「ヤングガンガン 2026 No.05」を2月20日に発売した。価格は440円。 表紙と巻頭グラビアは沢美沙樹さん。特別付録として「沢 美沙樹 特大両面ポスター」が付いてくる。巻末グラビアにはアイドルグループ