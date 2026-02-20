【ダメ人間の愛しかた ヒズミさんのオンラインくじ】 販売期間：2月20日12時～3月8日 価格：1回880円 【拡大画像へ】 マルイウェブチャネル内マルイノアニメ通販にて、「ダメ人間の愛しかた ヒズミさんのオンラインくじ」が2月20日12時に発売される。価格は1回880円で、販売期間は3月8日まで。 本商品はバレンタイン企画の一環として販売される、マンガ「ダメ人間の