『僕たちの青春と君だけが見た謎』（東京創元社）が2月19日（木）に発売された。 仙台市内の明星（みょうじょう）高等支援学校に入学した青崎架月（あおさきかづき）の謎解きと青春を綴った『僕たちの青春はちょっとだけ特別』のシリーズ第2巻『僕たちの青春と君だけが見た謎』。第1巻では「東京創元社×カクヨム学園ミステリ大賞」で大賞を受賞した。今