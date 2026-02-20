瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになっています。昼過ぎも雲に覆われますが、夕方以降は晴れるでしょう。日中の最高気温は岡山と高松で13度、津山で12度の予想です。19日よりも気温が高くなります。積雪の多い地域では、なだれに注意してください。 21日は高気圧に覆われて、全域で日差しがよく届くでしょう。朝の最低気温は岡山で0度、津山でマイナス2度、高松で3度の見込みです。日中の最高気温は岡山で16度、