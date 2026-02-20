Nitze オーシー サイド ハンドル キット使用例 銀一株式会社は、Osee（オーシー）ブランドのラインアップに、撮影モニター用のVマウントバッテリープレートやサイドハンドルなどの専用アクセサリーを追加。2月27日（金）に発売する。 Osee Technology Ltd.は、2001年に中国で設立。主に、映像制作用モニターおよびスイッチャーなどを手掛けている。 Nitze