20日11時現在の日経平均株価は前日比759.55円（-1.32％）安の5万6708.28円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は191、値下がりは1365、変わらずは36と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は155.43円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が129.16円、アドテスト が117.66円、トヨタ が24.57円、イビデン が22.6円と続いている。 プラス寄与度トップは中外薬 で、日経平均を22.