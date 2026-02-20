シンガポール華字メディアの聯合早報は15日、「コストパフォーマンス（コスパ）が高い」ことを理由に外国人女性と結婚する中国人男性が増えていると報じた。記事は、陝西省西安市出身の王興（ワン・シン）さん（30）のケースを紹介した。王さんは昨年4月、22歳のエジプト人女性メナさんと結婚した。2人は現在、王さんの勤務先の工場の近くにある浙江省金華市浦江産業園の宿舎で生活している。自身を「恋愛脳」だと語る王さんは、過