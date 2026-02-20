ドラマのような展開だ。「大和証券Mリーグ2025-26」2月19日の第1試合で、BEAST X・中田花奈（連盟）が放った執念の一撃が、放送席と視聴者を熱狂させた。自身が選択した「加カンせず」が呼び込んだハイテイでの親跳満。あまりに劇的な幕切れに、対局場には異様な熱気が立ち込めた。【映像】ラスト1牌にドラマ！中田花奈、大逆転の親跳満場面は南1局。1万5100点持ちの3着目だった親の中田は、配牌で自風の東が対子、マンズで1面