4月18日、19日の2日間、札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されるフェス型音楽ライブイベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』の第2弾出演者として、STARGLOW、三浦大知、優里の出演が発表された。3組は4月18日に出演する。【写真】キラキラ！STARGLOWメンバーのソロショットすでに発表されている出演者は、4月18日に出演するKep1er、原因は自分にある。、4月19日に出演するUVERworld、Chevon、騎士X - Knight X