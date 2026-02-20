神奈川県警の警察官が不適切な交通違反の取締りを行っていた問題で、40代の巡査部長ら7人が書類送検されました。虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで書類送検されたのは、神奈川県警第2交通機動隊の40代の男性巡査部長ら7人です。警察によりますと、40代の男性巡査部長らは、第2交通機動隊第4小隊に所属していたおととし、不適切な取締りを行い、スピード違反や車間距離不保持の交通違反切符に虚偽の内容を書いて交付した疑いがも